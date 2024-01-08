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Bolu'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 01:29 - Güncelleme:
Bolu'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı
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Bolu'dan Ankara istikametine seyreden Uğur Y. idaresindeki 61 ND 024 plakalı otomobil, Kuruçay mevkisinde Uğur A. yönetimindeki 06 DEH 542 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından açıldı.

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