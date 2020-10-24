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Bolu'da malzeme yüklü kamyonun römorku alev topuna döndü

Bolu'da içi malzeme yüklü kamyonun römorku bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında römork hurdaya döndü.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 09:34 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:36
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D-100 kara yolundan Ankara istikametine giden Hüseyin Köksal idaresindeki 06 BDM 33 plakalı kamyonun römorkunda, Elmalık köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracını sağ şeride çekerek yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çağrılan Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

İçerisinde ambar malzemesi bulunan römork tamamen yandı.

Yangın nedeniyle kontrollü şekilde sağlanan ulaşım, alevlerin söndürülmesiyle normale döndü.

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