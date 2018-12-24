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Bolu'da midibüs devrildi: 10 yaralı

Bolu'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları taşıyan midibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

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Şaban Vural S.'nin kullandığı midibüs, D-100 kara yolu Gerede istikametinde Köroğlu Park mevkisinde sürücünün  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
 
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri  sevk edildi.
 
Kazada yaralanan Merve İlhan, Nihal Açıkgöz, Murat Gül, Murat Yöngün,  İsmail Yıldız, Zuhal Çınar, Celal Akyüz, Gülten Çaba, Nihat Can Tuncer, Sündüz  Üreten çevredeki hastanelere kaldırıldı.
 
Midibüsün, olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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