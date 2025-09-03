İSTANBUL 31°C / 22°C
3 Eylül 2025 Çarşamba
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bolu'da narkotik operasyonu sırasında 9 polis gazdan etkilendi
Güncel

Bolu'da narkotik operasyonu sırasında 9 polis gazdan etkilendi

Bolu'da emniyet ekiplerince gerçekleştirilen narkotik operasyonu sırasında 9 polis gazdan etkilenerek ölümden dönü.

3 Eylül 2025 Çarşamba 01:34
Bolu'da narkotik operasyonu sırasında 9 polis gazdan etkilendi
Bolu'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yabancı plakalı bir araca düzenlediği operasyonda, araçtaki şüpheli maddenin yaydığı gazdan 9 polis memuru etkilendi. Polislerden biri taburcu edilirken, 8'inin tedavisi sürüyor.

Olay, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana geldi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada, benzin deposunda şüpheli bir maddeye rastlandı. İnceleme sırasında maddenin yaydığı kokudan 9 polis memuru etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, gazdan etkilenen polisler özel koruma tedbirleriyle Bolu şehir merkezindeki KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ünitesine götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan polislerden 8'inin tedavisi devam ederken, 1 polis memurunun taburcu edildiği belirtildi.

Bolu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 02 Eylül 2025 Salı günü, TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında yabancı plakalı bir araç durdurulmuştur. Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda şüpheli madde bulunması nedeniyle yapılan inceleme esnasında görevli polis memuru personelimiz, söz konusu şüpheli maddenin yaydığı kokudan etkilenmiştir. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte, tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde; 3 personelimizin serviste, 3 personelimizin ise ayakta tedavileri sürmekte olup, 1 personelimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir. Olaydan etkilenen ve tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

  • bolu
  • narkotik operasyon

Popüler Haberler
