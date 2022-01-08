İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2022 Cumartesi / 5 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8073
  • EURO
    15,7787
  • ALTIN
    797.307
  • BIST100
    2033.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı
Güncel

Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, öğrencilerin bulunduğu dolmuşa tabancayla ateş ettiği iddia edilen taksi şoförü gözaltına alındı.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 15:58 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 15:59
ABONE OL

İddiaya göre, Gerede ilçesinde dolmuşçuluk yapan ve hafta sonları da lise öğrencilerini Destekleme ve Yetiştirme Kursuna götüren Mustafa T. ile taksi sürücüsü M.Y. arasında yol verme tartışması yaşandı.

Aracıyla iki kez dolmuşun önünü kesen M.Y, daha sonra tabancayla içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa 2 el ateş etti.

Kurşunlardan biri şoför kapısına diğeri de dolmuşun orta camının çerçevesine isabet ederken, olayda aracın camı kırıldı.

Büyük panik yaşayan 13 öğrenci, Gerede Emniyet Müdürlüğüne giderek taksi şoförü hakkında şikayette bulundu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan M.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Lise öğrencisi S.A, taksi şoföründen şikayetçi olduklarını söyledi.

Olayın kursa giderken yaşandığını anlatan S.A, taksi şoförünün dolmuşa 2 el ateş etmesi nedeniyle büyük korku yaşadıklarını ve ölümden döndüklerini kaydetti.

Öğrenci velisi Sema Doğangün de taksi şoförünün cezalandırılmasını istedi.

Dolmuş şoförü Mustafa T. ise taksi şoföründen şikayetçi olduklarını dile getirerek, "2 el ateş edildi. Arabanın orta camı kırıldı. Orada 2 öğrenci oturuyordu. Aracın demir kısmına denk gelmiş. Birkaç santimetre daha yana gelmiş olsa öğrenci vurulacaktı." diye konuştu.

  • Bolu
  • taksici
  • öğrenci dolmuşu
  • saldırı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.