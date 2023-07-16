İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2023 Pazar / 28 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını ekiplerin havadan ve karadan hummalı müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

16 Temmuz 2023 Pazar 17:44 - Güncelleme:
Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı
ABONE OL
Yangın, Dedeler köyü mevkiinde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın yakınında bulunan anızda çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Göynük, Mudurnu, Taşkesti, Bolu, Nallıhan ve Düzce'den arazözler sevk edildi. Arazözlerin müdahale yaptığı esnada İstanbul'dan bölgeye yangın söndürme helikopteri gönderildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürmek için ekipler havadan helikopterle ve karadan arazözlerle çalışma yürüttü. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç yangının çıktığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Kılıç, "Çevre il/ilçelerden gelen destekle birlikte ekiplerimizin müdahalesi sonrası yangın büyük oranda kontrol altına alındı" dedi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.