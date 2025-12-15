İSTANBUL 12°C / 4°C
Güncel

Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 06:41
Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Otoyolun Dörtdivan Gişeleri mevkisinde, Ankara istikametine seyreden A.A. yönetimindeki 34 FKN 684 plakalı otomobil ile Ş.A. idaresindeki 06 BZM 211 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Hafif ticari aracın bagajında yolculuk ettiği iddia edilen kişi, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Aynı yönde ilerleyen M.H. yönetimindeki 06 DIC 65 plakalı otomobil, yola savrulan kişiye çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Gerede'de bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat kontrollü sağlanan ulaşım, otoyol jandarmasının çalışmasını tamamlaması ve kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

