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Bolu'da otomobilin yayaya çarpma anı kameralara yansıdı

Bolu'da, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İlhan (42) isimli vatandaş, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA02 Mart 2020 Pazartesi 17:32 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 17:32

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü Aşağısoku Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail İlhan isimli vatandaş, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil hızla yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralıyı gören vatandaşlar durumu 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi. Kazada ağır yaralanan İlhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Basyal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. İlhan’a çarpan araç sürücü ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen İsmail İlhan’ın yoğum bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağır yaralanan İsmail İlhan’ın yolun karşısına geçmek için beklediği sırada hızla gelen otomobilin çarpması yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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