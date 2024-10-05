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Bolu'da otoyol gişelerinde kaza: 1 ölü

Bolu'da otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 15:33 - Güncelleme:
Bolu'da otoyol gişelerinde kaza: 1 ölü
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Anadolu Otoyolu'nda ilerleyen Ekrem Ç. (72) idaresindeki 34 YH 860 plakalı otomobil, Gerede gişelerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Ekrem Ç'nin eşi Nigar Ç. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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