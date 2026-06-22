Bolu'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın büyük panik yarattı. Dağkent mevkiinde motor kısmından alevlerin yükseldiği tırın sürücüsü, aracı emniyet şeridine çekerek felaketi önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı olumsuz etkilendi.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden O.K. idaresindeki 06 DFZ 275 dorse plakalı tırın Dağkent mevkisinde motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.