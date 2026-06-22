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Bolu'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ankara istikametine giden tavuk eti yüklü bir tırın motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün aracı emniyet şeridine çekerek yardım istemesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otoyolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 00:19 - Güncelleme:
Bolu'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
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Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın büyük panik yarattı. Dağkent mevkiinde motor kısmından alevlerin yükseldiği tırın sürücüsü, aracı emniyet şeridine çekerek felaketi önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı olumsuz etkilendi.

SÜRÜCÜ O.K. ARACI EMNİYET ŞERİDİNE ÇEKEREK 112'Yİ ARADI

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden O.K. idaresindeki 06 DFZ 275 dorse plakalı tırın Dağkent mevkisinde motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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