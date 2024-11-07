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Bolu'da sis ulaşımı yavaşlattı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu geçişinde sis, ulaşımda yer yer aksamalara neden oldu.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
Bolu'da sis ulaşımı yavaşlattı
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İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Sinirci, Hacıahmetler, Bataklı Çiftlik, Üçköprü, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin düştüğü bölgede trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu kent merkezi ile Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde de sis görüldü.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda ikaz etti.

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