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Güncel

Bolu'da sunta fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı

Mudurnu ilçesinde sunta fabrikasının ham madde silosunda meydana gelen patlamada biri ağır 3 işçi yaralandı.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 18:44 - Güncelleme:
Bolu'da sunta fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı
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Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki sunta fabrikasının ham madde silosunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle işçiler Ertan E. (46), Ömer D. (50) ve Onur D. (39) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Onur D, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer işçiler ise Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülen patlamanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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