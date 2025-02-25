Bolu'da yolcu otobüsü tıra çarptı: Yaralılar var

M.Ö. idaresindeki 59 KS 104 plakalı yolcu otobüsü, Kuzuören Dağlı köyü yakınlarında M.A. yönetimindeki 63 AEV 732 plakalı tıra arkadan çaptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüse aktarıldı.
Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma sürüyor.