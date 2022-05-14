Bolu'da yöresel ürünler pazarının inşaatında çökme yaşandı

Kılıçarslan Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında temeli atılan ve yapımı devam eden yöresel ürünler pazarı inşaatının bir kısmı çöktü.



Çökmenin yaşandığı alandan uzaklaşan işçiler, olaydan yara almadan kurtuldu. Çökme nedeniyle inşaatın bir kısmı zarar gördü.

Yüklenici firma yetkilisi Nadir Gürkan Yetkin, basın mensuplarına, projenin ikinci kısmına geçtiklerini belirterek, "Ters kirişlerin betonunu atıp emniyete almak istiyorduk. O esnada iki kolonun olduğu kısmın birleşim noktalarındaki döşeme normal kolondan sıyrılıp aşağı indi." diye konuştu.

Kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Yetkin, "Bölgeyi temizledikten sonra teknik arkadaşlarla istişare edip projeye nasıl devam edeceğimize karar vereceğiz. Hatanın tespiti için bilirkişiler talep edeceğiz." dedi.