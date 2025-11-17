İSTANBUL 20°C / 16°C
17 Kasım 2025 Pazartesi
Bolu'da zincirleme midibüs kazası: 11 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda üç servis midibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

17 Kasım 2025 Pazartesi 20:10
Kaza, D-100 kara yolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Selim T. yönetimindeki 14 S 0224 plakalı servis midibüsü, akan trafikle birlikte hızını düşürdüğü sırada arkasından gelen Ahmet T. idaresindeki 14 S 0232 plakalı servis midibüsü arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan 14 S 0224 plakalı midibüs, yan şeritte ilerleyen Aydın S. yönetimindeki 14 S 0238 plakalı otobüse çarptı. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

