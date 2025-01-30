Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında eşi Ceren ve 7 yaşındaki kızı Lalin'i kaybeden iş insanı Rıfat Doğan, yangının başlama anından itibaren yaşadıkları felaketi anlattı.

Habertürk TV'ye konuşan Rıfat Doğan şunları söyledi: Yangın alarmı ve acil çıkış tabelaları vardı ama hiçbiri çalışmıyordu. Böyle bir otelin bu kadar büyük bir hata yapabileceğini düşünmedik. Yangın sırasında otel sahipleri ve aileleri 12. kattaydı. Onlar zamanında haberdar olmuş ve çizik bile almadan kurtulmuşlar. Benim eşim ve kızım ise 7. katta mahsur kaldı.

Rıfat Doğan, otel sakinlerinin zamanında uyandırılmamasına tepki gösterdi. Eşi ve kızını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Doğan, "Artık geniş aileme, arkadaşlarıma ve işime sarılacağım ama bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağım. Gücüm yettiğince adalet arayacağım" dedi.

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