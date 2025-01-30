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Bolu'daki faciada kan donduran iddia: Önce patron yakınlarını uyardılar

Bolu Kartalkaya'da eşi ve kızını kaybeden iş insanı Rıfat Doğan, dehşet gecesiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Doğan, 'Ailem 7. katta, otel sahiplerinin yakınları 12. katta kalıyordu. Onlar zamanında haberdar edildiği için çizik almadan kurtuldu.' dedi.

HABER MERKEZİ30 Ocak 2025 Perşembe 08:27 - Güncelleme:
Bolu'daki faciada kan donduran iddia: Önce patron yakınlarını uyardılar
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında eşi Ceren ve 7 yaşındaki kızı Lalin'i kaybeden iş insanı Rıfat Doğan, yangının başlama anından itibaren yaşadıkları felaketi anlattı.

Habertürk TV'ye konuşan Rıfat Doğan şunları söyledi: Yangın alarmı ve acil çıkış tabelaları vardı ama hiçbiri çalışmıyordu. Böyle bir otelin bu kadar büyük bir hata yapabileceğini düşünmedik. Yangın sırasında otel sahipleri ve aileleri 12. kattaydı. Onlar zamanında haberdar olmuş ve çizik bile almadan kurtulmuşlar. Benim eşim ve kızım ise 7. katta mahsur kaldı.

Rıfat Doğan, otel sakinlerinin zamanında uyandırılmamasına tepki gösterdi. Eşi ve kızını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Doğan, "Artık geniş aileme, arkadaşlarıma ve işime sarılacağım ama bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağım. Gücüm yettiğince adalet arayacağım" dedi.

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