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Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19'a düştü

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19'a düştü.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 11:58 - Güncelleme:
Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19'a düştü
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Havaların bir süre sıcak seyretmesi ve yağışların beklenenden az olması nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi yüzde 19 olarak ölçüldü.

Gölde kentin yaklaşık 3 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi.

Yaşanan su kaybı sonrası göl, kıyıdan 40 metre geri çekildi. Amatör balıkçılar, suyun azaldığı gölün kenarında balık tuttu.

Öte yandan, kentte son bir haftadır etkili olan sağanak ve kar yağışı, Mudurnu ve Abant derelerinin debisini yükseltti.

Derelerdeki su seviyesinin yükselmesiyle Gölköy Baraj Gölü'ne akan suyun da arttığı görüldü.

  • Bolu
  • Gölköy Baraj Gölü
  • su seviyesi

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