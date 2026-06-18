Bolu'daki maden göçüğünde 26 saat geride kaldı! İşçiyi çıkarma çalışmaları sürüyor

Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağına dün sabah saat 08.30 sıralarında genel kontrol amacıyla giren işçilerin bulunduğu bölgede göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, toprak altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul'un (49) hayatını kaybettiği belirlendi.

EKİPLERİN MESAİSİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Hayatını kaybeden işçinin cenazesini çıkarmak için başlatılan çalışmalara, dün ocakta çıkan yangın ve açığa çıkan gaz nedeniyle zorunlu olarak ara verilmişti. Bölgeye yönlendirilen Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı uzman tahlisiye (kurtarma) ekipleri ile itfaiye ve AFAD personelinin çalışmaları sonucunda, ocaktaki yoğun duman ve gaz tamamen tahliye edildi.

Güvenli ortamın sağlanmasının ardından ekiplerin çalışmaları gece boyunca kesintisiz olarak devam etti. Bölgede 26. saatine giren yoğun çalışmalar neticesinde, işçi Muhammet Özkul'un cenazesinin bugün göçük altından çıkarılması bekleniyor.