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Bolu'daki orman yangınına müdahale ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahaleye ara verildi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 13:55 - Güncelleme:
Bolu'daki orman yangınına müdahale ediliyor
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Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yangın alanında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre yangının, elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen nedenle çıktığının kaydedildiği açıklamada, valilik koordinesinde, 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 İlk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş ile hem havadan hem de karadan müdahale edildiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarının hassasiyetle ve titizlikle takip edildiği bildirildi.

Yayılımı kısmen engellenen yangında havanın kararması ile helikopter ve uçaklarla yapılan müdahaleye ara verildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için karadan müdahaleye devam ediyor.

  • yangın söndürme
  • Bolu yangını
  • Göynük ilçesi

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