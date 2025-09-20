İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bolu'daki otel faciasından yeni görüntüler: Dumanlar arasında ölüm kalım savaşı
Güncel

Bolu'daki otel faciasından yeni görüntüler: Dumanlar arasında ölüm kalım savaşı

Bolu'nun Kartalkaya ilçesinde 21 Ocak gecesi meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yeni güvenlik kamerası kayıtları yayınlandı. Görüntüler, yangının yayılmasıyla yaşanan panik ve kurtarma anlarını gözler önüne seriyor.

IHA20 Eylül 2025 Cumartesi 19:47 - Güncelleme:
Bolu'daki otel faciasından yeni görüntüler: Dumanlar arasında ölüm kalım savaşı
ABONE OL

Bolu'da Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının yayılmasıyla birlikte personelin ve müşterilerin yaşadığı panik, kaçış anları ve kurtarma çalışmaları yer aldı.

Türkiye'nin kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yangın gecesinde kaydedilen görüntülerde içerideki insanların canlarını kurtarmak için verdikleri mücadele gözler önüne serildi. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, alevlerin kısa sürede büyümesi ve LPG sızıntısıyla birlikte şiddetini artırmasıyla birlikte lobi ve restoran koridorları yoğun dumanla kaplanıyor. Pencerelerden yükselen alevler de kayıtlara yansıyor. Otelin personel katında saat 03.27'de yapılan bir uyarıyla odaların kapılarının açıldığı, insanların hızla kıyafetlerini giyerek 10 dakikadan kısa sürede çıkışlara yöneldiği kamera kayıtlarına yansıdı. Bir başka görüntüde ise koridor duvarındaki kapağın açılarak dumanın içeri dolmasına sebep olduğu görüldü.

PANİK, KAÇIŞ VE KURTARMA ANLARI KAMERADA

Giriş ve otopark kameraları, dumanlar arasında yol bulmaya çalışan insanların çaresizliğini, bazı kişilerin araçlarıyla otoparktan çıkmaya çalıştığını ortaya koydu. Pist tarafındaki çıkıştan dışarı çıkanların panikle yangını izlediği kayıtlara geçti. Görüntülerde ayrıca bazı insanların çantalarıyla dışarı çıkması, bazılarının ise yeniden binaya girmeye çalışması dikkat çekti. 6'ncı kattan sundurmaya çıkanlar, pencerelerden inen çocuklu aileler, üst katlara atılan halatlar ve merdivenle yapılan tahliyeler kameralarca kaydedildi.

Kartalkaya davasına 22 Eylül'de devam edilecek

1950 yıla kadar hapis istemi

Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni gelişme

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.