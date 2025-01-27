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Bolu'daki otel yangını faciasına ilişkin bir gözaltına daha

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi İstanbul'da gözaltına alındı.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Bolu'daki otel yangını faciasına ilişkin bir gözaltına daha
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu'ya getirilen zanlının İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar." iddiasında bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

  • Bolu Kayak Yangını
  • Denetim Firması
  • Gözaltı İstanbul

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