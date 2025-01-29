Bolu'daki yangın faciasına ilişkin çarpıcı değerlendirme: 'Bunda benim hükümlülüğüm var' diyen görmedim

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. 12 katlı ahşap otelde meydana gelen felaketin altında hem otel sahibinin hem de belediyenin ihmali ortaya çıktı. Üzerinden yaklaşık 10 gün geçen vahim olay yeni gelişmelerle canları yakmaya devam ediyor.

24 TV'de Murat Çiçek'in sunumuyla ekranlara gelen Açık Görüş programında, yangınla ilgili çarpıcı açıklamalarda yer verildi.

"NE ZAMAN PATLAYACAK BU OTEL"

Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangının değerlendirildiği programda Çiçek, otel çalışanının sözlerini hatırlattı.

Çiçek konuya, çalışanın şu sözleriyle giriş yaptı:

"Bu seneyi de atlattık, kazasız belasız seneye bakarız. Ne zaman patlayacak otel."

Tüyleri diken diken eden söz konusu ifadelerin, ihmaller zincirinin ispatı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

"BU OLAYDA SORUMLULUK ÜSTLENEN KİMSEYİ GÖRMEDİM"

"Bir sorumluluk zinciri var bu sorumluluk zincirinde hiç kimse nedense, 'bunda benim hükümlülüğüm var' diyen görmedim. Denetçi de gerçekleri söylemiyor." diyen Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, 78 vatandaş için 'anıt' çağrısında bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumsal olarak dünyaya nam salmamız gerekirken, bir bakıyoruz biz hem inancımızla hem de milli geleneklerimizle örtüşmeyen maalesef bu suçlara bu cinayetlere vesile oluyoruz. Can kayıplarını ben kendi adıma vicdanen yükümlü sayıyorum. Bu canları unutmamamız gerekiyor. Bir anıt kesinlikle olması gerekiyor."