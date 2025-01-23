Bolu Kartalkaya'da 79 cana mal olan yangın faciasından zincirleme rapor rezaleti çıktı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'yetki alanımızda değil' dediği Grand Kartal Otel'in geçen ay 'yangın güvenlik raporu' almak için belediyeye başvurduğu öğrenildi. Bolu Belediyesi'nin kamuoyuyla paylaştığı belgelere göre otel işletmecisi ilk olarak 12 Aralık 2024'te otelin tamamını kapsayan 3 bin 224 metrekarelik alan için başvurdu.

SEKİZ İHMALE KAMUFLE!

Bolu İtfaiye Başkanlığı 16 Aralık'ta denetim yaptı; tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, acil aydınlatma sistemi, söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri, yangın alarmı, paratoner ve duman kontrolü konularında yetersizlikler tespit etti. İşletme bu kez 24 Aralık 2024'te ilk dilekçenin iptalini isteyip otel içindeki kafe-restoran için yeniden başvuru yaptı. Bolu Belediyesi yeniden dilekçe yazma gereği duymadan 3.225 metrekarelik alanın üzeri çizilerek 70 metrekare olarak düzeltti; 'revize' başvuruyu kabul etti. İtfaiye tarafından yapılan denetimde otelin yangının çıkış noktası olan kafe restoranı için 'uygunluk' raporu verildi.

ÖZCAN'IN ONAY VEREN KUZENİ DE GÖZALTINDA

Onay raporunun altında Tanju Özcan'ın belediye başkan yardımcısı olarak atayıp İtfaiye Müdürlüğü'nü bağladığı dayısının oğlu Sedat Gülener'in e-imzası var. 6 savcının yürüttüğü soruşturmada Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül ve otel müdürünün de bulunduğu gözaltındakilerin toplam sayısı 11'e yükseldi.

YANGIN TÜPÜ YOK ALARM BOZUK!

Mahsur kalanların yardıma ilk otel çalışanları koştu. Yangının geç fark edildiğini söyleyen çalışanların anlattıkları ihmaller zincirini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Neçirvan Öner (Temizlik görevlisi): "Maskeyi ıslatıp içeri girdim. 2 çocuğu aldım, ailesine de ışık tutarak 'Beni takip edin' dedim; kurtuldular. Tekrar içeri girecektim ama dumandan zehirlenmişim. Arkadaşım fark etmesi ölecektim. Düzgün bir yangın merdiveni yok, katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor."

25 CAN KURTARDIK

Halil Gümüş (Otel görevlisi): İnsanlar 'Kurtarın' diye bağırıyordu. İki ekibe bölündük, pencere altlarına yorgan açtık; atlayanlar oldu. 25 kişi kurtardık."

ÇOĞU DUMANDA ÖLDÜ

Kemal Gümüş (Otel personeli): "Ahşap bir bina. Yangın alarmı vardı ama çalışmıyordu. Çoğu dumandan öldü; sağ kalanlar korkudan aşağı atladı."

CENAZE TAŞIMAK İÇİN 100 BİN TL İSTEDİLER

Kent dışından Bolu'ya gelen özel cenaze nakil araçları, yakınlarını kaybeden ailelerden Ankara ve İstanbul'a cenaze taşımak için 100 bin TL'ye yakın ücret talep etti. Skandal olay vatandaşların şikayetiyle ortaya çıktı.

22 YARALI TABURCU

Yangın faciasından yaralı kurtulan 51 kişiden 29'unun taburcu edildiği bildirildi. 22 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

ÖLÜMDEN KAÇIŞ

Yangın anında yaşanan can pazarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Alt katlardaki odalarda mahsur kalan vatandaşların camlardan sarkıttıkları çarşaflarla bina dışındaki çıkıntıların üstüne indiği görüldü. Aşağıda üst üste yığılan yatakların üzerine atlayarak kurtulan insanların "Bizi kurtarın" ve "İtfaiye yok mu" diye feryat ettikleri de duyuldu.

DİĞER BİNALARIN MERDİVENİ DIŞARIDA

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveninin binanın dışında olduğu görüldü. Sadece yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'inin yangın merdivenlerinin bina içinde olması dikkat çekti.

'KIYAMET GİBİ BİR GECEYDİ'

Otel çalışanı Mehmet Can Gezici dehşet anlarını anlattı: "Kıyamet gibi bir görüntü vardı. Otel ortadan yanmaya başlamıştı, alevler yukarıya doğru ilerliyordu. En üst kattan bayan bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldık. Hayatını kaybetti. Atlayanlardan kurtulan pek olmadı."

3 ALARMDAN BİRİ BİLE ÇALIŞMADI

Otelin kayak hocası telefonla ulaştığı yakınlarına olay anını anlattı. Yangından 15 dakika sonra haberdar olan gece otel müdürünün "Ne yapacağımı bilmiyorum" dediğini öne süren kayak hocası, şöyle devam etti: "Bu yangın değil, cinayet. Bütün kapıları yumruklayıp insanları kurtarmaya çalıştık. Yangın alarmlarını kırdık, 3 taneden biri bile çalışmadı. Hiçbirinden ses çıkmadı. Alarmlar çalışsaydı insanlar pijamasıyla iner, kaçardı."

'ÇAM KAPLAMA' ÇIRA GİBİ YAKTI

Kartalyaka Grand Otel'in kaplamasındaki çam zamanla çıra haline geldi; alevler 4. kattan 13'üncü kata çıktı. Uzmanlar, dış cephede 'yanmaz malzeme' şartına uyulmadığını belirtti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Cengiz İmeci, yangın faciasındaki ihmalleri Akşam Gazetesi'ne değerlendirdi. 'Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği'nin 27'inci maddesinin ihlal edildiğini belirten İmeci, şöyle konuştu: "Otel 12 katlı. Yönetmeliğe göre dış cephelerin yüksekliği 28.50 metreden fazla olan binalarda zor yanıcı malzeme ya da en az zor alevlenici malzeme kullanılmalı. Ancak otelin dış cephesi maalesef çam ve gürgen gibi ahşap malzemeyle dekoratif olarak kaplanmış. Zamanla kuruyan ahşap dış cephe nedeniyle orman yangınlarında olduğu gibi alevlerin dakikalar içinde otelin tamamına yayılmasına neden olduğu görülüyor." Yönetmeliğe göre bina etrafında itfaiyenin girişi için acil tahliye ve kurtarma yolu olması gerektiğini belirten Cengiz İmeci, "Otelde yangın holü var ancak yağın ve duman yalıtımlı olmalıydı. Ancak içerideki yangın tahliye holüne de alev ve duman sirayet etmiş" diye konuştu.

Kartalkaya'da otelde yangın faciası

Yanan otel için 'ağır hasarlı' raporu

O merdivenler ilk kez görüntülendi