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Bolu'daki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
Bolu'daki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
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Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda dün çıkan ve yayılımı kısmen engellenen yangına, havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

İlk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangına, Valilik koordinesinde 3 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, arazözler, su tankerleri, ilk müdahale araçları, dozerler, hizmet araçları, 110 orman personeli ve vatandaşların da desteğiyle müdahale edildi.

Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yürütülüyor.

Kayalıdere-Tepebaşı köyleri arasında kalan ormanlık alanda yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle sabah saatlerinde çıktığı belirtilen yangın da kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre illerden gelen orman ve itfaiye personeli görev yaptı.

Söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 20 itfaiye aracı, su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 64 personel ve vatandaşlar da destek verdi.

Yangın, Valilik koordinesinde ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Öte yandan Aşağıkınık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam çıkan yangın ise havadan ve karadan müdahaleyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ve arazöz çalışmalara destek verdi.

Çalışmaların arazinin eğimli olması nedeniyle zorlu şartlarda yürütüldüğü bölgede, 27 Temmuz'da da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın 29 Temmuz'da söndürülmüştü.

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