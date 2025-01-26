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  • Bolu'daki yangında ölenlerin yakınlarını arayıp küfür etmişlerdi: Gereği yapıldı!
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Bolu'daki yangında ölenlerin yakınlarını arayıp küfür etmişlerdi: Gereği yapıldı!

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden şahıslar yakalandı.

26 Ocak 2025 Pazar 16:24 - Güncelleme:
Bolu'daki yangında ölenlerin yakınlarını arayıp küfür etmişlerdi: Gereği yapıldı!
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Kartalkaya'daki otel yangınında vefat eden vatandaşların yakınlarını arayan şahıslar hakkında soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımını şu ifadelerle yaptı:

Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden vicdansızlar yakalandı!

Kartalkaya'da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı.

Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır.

Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum.

Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır.

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