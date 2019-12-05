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‘Boncuklu Tarla’ Göbeklitepe’den daha eski 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dargeçit ilçesinde bulunan Boncuklu Tarla’daki kazı alanının, Göbeklitepe’deki bulguları destekleyen, hatta bin yıl daha öncesine giden bazı bulgular içerdiğini bildirdi.

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Tarih boyunca Sümer, Akad, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı’nın da aralarında yer aldığı 25 medeniyete ev sahipliği yapan alanda, Mardin Müze Müdürlüğünce 2012 yılında başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarının 3’üncü sezonu tamamlandı. Kazı ekibiyle bölgeyi ziyaret eden Rektör Özcoşar, şöyle konuştu: “Boncuklu Tarla’daki kazı alanı tam olarak da Göbeklitepe’deki bulguları destekleyen, hatta ondan bin yıl daha öncesine giden bazı bulgular içeriyor. Bu yönüyle aslında ilk yerleşik hayata geçenlerin inançlı insanlar olduklarını ispatlayan bir bulgu olarak değerlendirmek mümkün.” 

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