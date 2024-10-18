İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2954
  • EURO
    37,2312
  • ALTIN
    2986.82
  • BIST100
    8939.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Borç batağındaki CHP'li belediye 2 saatlik konsere 5 milyon TL verdi!
Güncel

Borç batağındaki CHP'li belediye 2 saatlik konsere 5 milyon TL verdi!

Seçimi kazandıktan hemen sonra 'Tamtakır, bomboş bir kasa devraldık' diye isyan eden ve mali disiplin ve tasarruf vateden CHP'li Konak Belediye Başkanı Mutlu'nun iki saatlik konsere 5 milyon 300 bin lira ödediği ortaya çıktı. CHP'li belediyenin borç bataklığındayken 2 saatlik konsere milyonlar yatırması tepkileri beraberinde getirdi.

18 Ekim 2024 Cuma 13:33 - Güncelleme:
Borç batağındaki CHP'li belediye 2 saatlik konsere 5 milyon TL verdi!
ABONE OL

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu daha bir yıl bile olmadan CHP'nin savurgan politikalarını esiri oldu.

Şevval Sam konseri için kesilen 5 milyon 300 bin liralık fatura ortalığı karıştırdı.

Zira Konak Belediyesi maaş alamayan işçilerin eylemleriyle gündeme gelen borç bataklığı içinde bir belediye.

Hatta Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu Çınar da göreve başladığında bu duruma isyan etmiş, "Konak Belediyesi'ni CHP'li eski başkandan 1 milyar liralık borçla devraldık. Kasa tam takır" demişti.

Aynı belediyenin sadece SSK'ya prim borcu 500 milyon liraya yakın.

CHP'li Konak Belediyesi'nin borç bataklığındayken 2 saatlik konsere milyonlar yatırması tepkileri beraberinde getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.