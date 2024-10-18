Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu daha bir yıl bile olmadan CHP'nin savurgan politikalarını esiri oldu.



Şevval Sam konseri için kesilen 5 milyon 300 bin liralık fatura ortalığı karıştırdı.

Zira Konak Belediyesi maaş alamayan işçilerin eylemleriyle gündeme gelen borç bataklığı içinde bir belediye.

Hatta Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu Çınar da göreve başladığında bu duruma isyan etmiş, "Konak Belediyesi'ni CHP'li eski başkandan 1 milyar liralık borçla devraldık. Kasa tam takır" demişti.

Aynı belediyenin sadece SSK'ya prim borcu 500 milyon liraya yakın.

CHP'li Konak Belediyesi'nin borç bataklığındayken 2 saatlik konsere milyonlar yatırması tepkileri beraberinde getirdi.