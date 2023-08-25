Borç batağından kurtarıldı: AK Parti'den CHP'ye belediyecilik dersi

Menemen Belediyesi, 100 yeni araç alarak Cumhuriyet Meydanı'nda hizmete alım töreni yaptı. Menemen'de bir ilki daha başardıklarını ifade eden Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Gelecek nesilleri düşünerek projeler gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 150 milyon lira bedelle Menemen'e, Menemenlilere hizmet edecek 100 yeni aracımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Menemen genelinde üst yapıdan, çevre düzenlemesine, sosyal-kültürel hizmet yapılarından yeni spor alanlarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdüren Menemen Belediyesi, hizmet ağını artırmak için araç yatırımlarında da ilçe tarihinde bir ilki başardı. Göreve geldiği andan itibaren Menemen'e 51 araç kazandıran Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye envanterine 100 yeni araç daha kazandırdı. Ambulanstan kamyona, iş makinasından minibüse kadar geniş yelpazedeki araçlar, ay yıldızlı bayraklarla donatılarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tanıtım töreni ile görücüye çıktı.

Başkan Vekili Pehlivan'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, AK Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanı Hakan Yıldız, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, Yeniden Refah Partisi Menemen İlçe Başkanı Özbek Taşdemir, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Araçlara büyük ilgi gösteren Menemenliler, ortaya konan hizmet ve uzun vadede tasarruf sağlayacak yatırım atağından dolayı Başkan Vekili Pehlivan'a teşekkür etti.

MENEMEN'DE TARİHİ GÜN



Menemen için tarihi bir gün yaşadıklarını ifade eden Pehlivan, "Günlerdir üstünde 100 yazan afişler ve sosyal medya hesapları merak ediliyor. Görenler, duyanlar 'Nedir bu 100?' diyor. 'Neymiş bu Menemen'in yeni 100'ü?' diyor. İşte burada görüyorsunuz. Menemen'in yeni 100'ü, hizmet aracıdır. Menemen'in yeni yüzü hizmettir. Menemen'in yeni yüzü çok çalışmak, vatandaşa layık olmaktır. Menemen'in yeni yüzü vizyondur, kalkınmadır, ilçemizi İzmir'in her alanda lider ilçesi yapabilmektir. Bu açıdan bugün, Menemenimiz için çok özel ve güzel bir gün. Çünkü öz kaynaklarımızla almış olduğumuz toplam 100 aracımızı belediye bünyemize katmanın, siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Tabii bu araçların alımını duyurduğumuz gibi neden bu satın almayı yaptığımızı da bir güzel herkese anlatmamız gerekiyor. Biraz geçmişe gidelim. Biliyorsunuz ki daha önce belediyemizi yönetenler, 7.5 milyona satın alınacak 22 çöp aracının ihalesine kiralama yöntemiyle 42 milyon lira veriyordu. Fahiş fiyata kiralanan ihale sonucu, temizlik firmasının bize kestiği aylık fatura, 1 milyon 200 bin TL+KDV tutarındaydı. Bizler haklı sebeplerle ihaleyi fesih ederek belediyemizi bu büyük yükten kurtardık. Akabinde Menemen'imize, Menemenlilerimize daha iyi hizmet vermek için ilk etapta 18, ikinci etapta da 33 aracımızı belediye bünyemize kattık. Daha önce 22 çöp aracına 42 milyon lira kira bedeli ödenirken, biz bu 33 aracımızı toplam 14 milyon liraya satın almayı başardık. Göreve geldiğimiz andan itibaren de toplam 51 aracımızı envanterimize kazandırdık." dedi.

Menemende her geçen gün artan nüfus ve beraberinde gelen ihtiyaçlar nedeniyle belediyenin hizmet alanının da genişlediğini ifade eden Pehlivan, "Temizlik, ulaşım, çevre düzenlemesi gibi birçok farklı alanda daha etkin ve verimli hizmet sunabilmek için araç parkımızı güncellemeye ihtiyaç duyduk. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir ilke daha imza atarak, öz kaynaklarımızla aldığımız çöp kamyonlarından ekskavatörlere, minibüslerden panelvanlara, vinçlere kadar toplam 100 yeni aracımızı daha envanterimize kazandırmış bulunuyoruz." diye konuştu.

"KDV'DEN DE MUAF TUTULDUK"



Araç fiyatlarına dair önemli bilgiler paylaşan Pehlivan, "150 milyon lira bedelle aldığımız 100 aracımız Menemen'imize, kıymetli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 5 ay önce sipariş ettiğimiz araçlarımızın şu anki piyasa değeri ise 250 milyon lira. Yani araçlarımızın hazırlanmasını beklerken de kazanmış olduk. Bizden önce Menemen Belediyemizin bizden önce devlet malzeme ofisinin üyeliği ve bir devlet teşvik belgesi yoktu. Biz, bu belgeleri belediyemize kazandırarak hem uygun fiyatlı araçlar aldık hem de KDV'den muaf tutulduk. 30 milyon lira daha belediyemizin kasasından çıkmamış oldu. Yani kazanan Menemen'imiz oldu, siz kıymetli hemşehrilerimiz oldu. Bizler, gelecek seçimler için değil, gelecek nesilleri düşünerek projeler gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça ifade ettiği bir tabir var. At ölür kalır semeri, yiğit ölür kalır eseri. İşte biz de Memenen'imize eser kazandırmak için çalışıyoruz. Bir taraftan vizyon projelerimizle Menemen'imize özlenen ve beklenen hizmetleri yapmaya devam ederken bir yandan da mali ve idari yapısıyla daha güçlü bir belediye oluşturuyoruz. Çünkü Menemenli hemşehrilerim her şeyin en iyisine layık. Bu anlamda meclis üyesi arkadaşlarıma, başkan yardımcılarıma ve belediye aileme çok teşekkür ediyorum. Yeni araç filomuzun güzel ilçemize, kıymetli hemşehrilerimize, belediyemize bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Rabbim araçlarımızı kazasız belasız kullanmayı nasip etsin." şeklinde konuştu.

"MENEMEN'İ ÖRNEK ALSINLAR"



Pehlivan'dan sonra kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Bugün burada, siz değerli Menemenli hemşehrilerimle, ilçemize ve sizlere hizmet edecek 100 yeni aracın belediye bünyesine katılmasıyla ilgili bir programda bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. AK Parti olarak, 2002 yılında ilk girdiğimiz seçimi kazandıktan sonra 'Yerel kalkınma başlıyor' diyerek 2004 seçimlerine gittik. Çok şükür ki milletimiz girdiğimiz ilk yerel seçimde de bizlere büyük teveccüh gösterdi. O günden itibaren AK Parti olarak birçok şehrimizi ve ilçemizi gerçek belediyecilikle tanıştırdık. Menemen'de ise bu durum 2.5 sene önce gerçekleşti. 2 buçuk sene önce görevi devralan Aydın Pehlivan başkanımız, borç batağındaki ve belirsizlikler içerisindeki, çalışamaz hale gelmiş Menemen Belediyesini bugün öz kaynaklarıyla 100 araç alabilecek seviyeye getirmiştir. Aslında bu durum, AK Parti belediyeciliğinin de bir özetidir. AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu merak edenlerin Menemen'e bakması yeterlidir. Kıymetli hemşehrilerimin güzel ilçemizin nereden nereye geldiğini görmesini istiyoruz. Daha önce belediyeyi yönetenler, personeline ücretini ödeyemez haldeyken, şimdi belediye bünyesine öz kaynaklarıyla 100 araç alabilen bir belediye haline geldi. Bir kütüphanemizin temeli atıldı, diğerini de yapacağız. Ayrıca Çanakkale asfaltımıza belediyemiz kendi imkanlarıyla bir battı çıktı yapacak. İnşallah yerel seçimler öncesi de bu hizmeti sizlerle buluşturacağız. Yapılacak serbest bölge ile de hem ekonomimiz gelişecek hem de istihdam sağlanmış olacak. Birçok projeyi daha sizlerle buluşturacağız. Kıymetli hemşehrilerimin, bu yapılan hizmetlerle eskiden yapılanları değerlendirmesini ve seçim zamanı hakkı hak edene vermesini istiyorum." dedi.

Dağ'ın konuşması sonrası program, Menemen Müftüsü Mehmet Seven'in duasıyla devam ederken, son olarak kurdele kesme töreniyle tamamlandı. Program sonrasında Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ araçları inceledi.

NE OLMUŞTU?

Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, 18 Kasım 2020 tarihinde kesin ihraç istemiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk edildikten iki gün sonra partisinden istifa etti. 23 Kasım 2020 günü Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Serdar Aksoy zimmet ve irtikap suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksoy İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden alınmasının ardından CHP'li Deniz Karakurt kura ile belediye başkan vekili olmuştu. AK Parti'nin itirazı sonrası tekrarlanan kurada bu kez AK Partili Aydın Pehlivan yeni başkan vekili olmuştu.