Borç nedeniyle öldürülmüştü! 22 yaşındaki Osman'ın katil zanlıları için mütalaa açıklandı

Gaziantep'te 18 Ocak 2025 tarihinde, iki aile arasında 40 bin liralık borç nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavganın büyümesi sonucu 22 yaşındaki Osman Çiçek hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan davada 4. duruşma Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Harun Ç., Hacı Mustafa Ç., Tamer Ç., Mehmet Zeki Ç. Mehmet Ali Ç., tutuksuz sanıklar Döne Ç., Yusuf Ç., Tuncay Ç., maktulün ailesi ve ailenin avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz alan aile, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, olayın motosiklet alışverişinden kaynaklanan alacak meselesi nedeniyle başladığını, taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti. Savcı, sanıkların Osman Çiçek'e sopa ve bıçaklarla saldırarak ölümüne neden olduklarını, eylemin iştirak halinde "kasten öldürme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Mütalaada, sanıkların ayrıca müştekilere yönelik "silahla kasten yaralama" suçunu işledikleri, Mehmet Ali Ç.'in ise "mala zarar verme" suçundan da sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine karar verdi. Dosyada yer alan kamera kayıtlarının bilirkişiye gönderilerek çözümlenmesi istendi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Haluk Ç., Mehmet Zeki Ç. ve Mehmet Ali Ç.'nin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Bazı sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de sürdürülmesine karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

OLAY GEÇMİŞİ

Olay, 18 Ocak'ta Şahinbey ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Çiçek (22), aralarında husumet bulunan 4 şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken ağır yaralanan Osman Çiçek hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Osman Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.Ç., H.M.Ç., H.Ç. ve Y.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.