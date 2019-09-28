24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Borçka'da mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 13 kişi, bulundukları yerden AFAD ekiplerince kurtarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde, derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan kişileri bulundukları yerden almak için AFAD ekiplerince bölgeye bot getirildi.

Ekipler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra iki evdeki 3'ü çocuk ve 2'si engelli 13 kişiyi bota bindirerek yola ulaştırdı.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunsuz şekilde evlerinden tahliye edildiğini, herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmadığını söyledi.

İlçe genelinde ulaşımda büyük çaplı sorun kalmadığını aktaran Orhan, sadece bazı noktalarda ulaşımın kontrollü sağlandığını bildirdi.

Orhan, heyelan dolayısıyla bir süre ulaşıma kapanan Muratlı Tüneli'nin de kontrollü olarak ulaşıma açıldığını kaydetti.

Başkan Orhan, belediye hoparlörlerinden sürekli anons yaparak vatandaşları acil durumlar haricinde sokağa çıkmamaları yönünde uyardıklarını da sözlerine ekledi.

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Artçılar sürüyor! Silivri açıklarında bir deprem daha

Artçılar sürüyor! Silivri açıklarında bir deprem daha

Turistlere iki tabak makarna ve su için 2700 TL hesap!

Turistlere iki tabak makarna ve su için 2700 TL hesap!

Ömer Bayram derbide sahada

Ömer Bayram derbide sahada

Tesadüfen ortaya çıkarıldı! Eşi-benzeri yok

Tesadüfen ortaya çıkarıldı! Eşi-benzeri yok

Bakan Kurum'dan İstanbul depremi açıklaması

Bakan Kurum'dan İstanbul depremi açıklaması

Manipülasyona tepki yağıyor! Yalanları ortaya çıktı, özür dileyen olmadı

Manipülasyona tepki yağıyor! Yalanları ortaya çıktı, özür dileyen olmadı

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor

ASELSAN denizde ilke imza atıyor: Başarıyla tamamladı

ASELSAN denizde ilke imza atıyor: Başarıyla tamamladı
 

POPÜLER HABERLER

6 adet Bayraktar TB2 SİHA Jandarma´ya teslim edildi

6 adet Bayraktar TB2 SİHA Jandarma´ya teslim edildi

Orman içerisinde saklı! Görenleri şaşırtıyor

Orman içerisinde saklı! Görenleri şaşırtıyor

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA