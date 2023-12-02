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Borçlusunun kaputunda 30 metre gitti

Nişantaşı'nda kendisine borcu olan şahsın geldiğini gören adam, otomobilin üzerine atlayınca ortalık karıştı. Sileceklere tutunan adam metrelerce kaputunun üzerinde gidince sürücü, kuru sıkı tabanca ile adama ateş açtı. Yaklaşık 30 metre kaputun üzerinde giden adam, şahsın ani fren yapması üzerine yola düştü.

IHA2 Aralık 2023 Cumartesi 12:26 - Güncelleme:
Borçlusunun kaputunda 30 metre gitti
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Olay, önceki gün saat 13.45 sıralarında Şişli Nişantaşı'nda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde alışveriş yaptığı mağazadan çıkan C.B., kendisine borcu olduğunu iddia ettiği H.A.'nın otomobiliyle geçtiğini görünce peşinden koştu. Trafik oluşunca C.B., H.A.'nın kullandığı otomobilin üstüne atladı.

SİLECEKLERDEN TUTUNCA KAPUTTA SÜRÜKLENDİ

Sürücü H.A.'nın hızlanması üzerine C.B., otomobilin sileceklerine tutunarak kaputunda yaklaşık 30 metre gitti. Bu sırada sürücü H.A., C.B.'yi korkutmak için, kurusıkı tabancayla camdan ateş açtı. Buna rağmen kaputtan inmeyen C.B., H.A.'nın frene basmasıyla yere savruldu. Sileceğin kırılmasıyla yere savrulan ve birkaç metre sürüklenen C.B. başını yere vurması sonucu yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü H.A ise otomobili kenara çekerek polis ekiplerini beklemeye başladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan C.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü H.A. ise olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Öte yandan C.B.'nin "dolandırıcılık", "yağma", "güveni kötüye kullanma" gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan H.A.'ya "Kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. Şahıs sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.

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