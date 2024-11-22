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Börekte sağlıksız gıda skandalı! Kıyma dışında her şey çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını teminen yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçları yayınlandı. Taklit ve tağşiş yapan firmalar belirlendi. İstanbul'da bir börekçinin çiğ börek diye sattığı ürünün içinde kullandığı kıymada kanatlı eti ve taşlığı çıktı.

22 Kasım 2024 Cuma 10:56 - Güncelleme:
Börekte sağlıksız gıda skandalı! Kıyma dışında her şey çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını teminen yaptığı laboratuvar testlerinin sonuçlarını açıklıyor.

Bakanlık düzenli olarak yaptığı denetimlerde aldığı örnekleri titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetliyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

KIYMA YERİNE NELER ÇIKTI

Son yapılan denetimlerde hemen her yerde açılan ve esas sahibiyle hiçbir bağlantısı olmayan Meşhur Sarıyer Börekçisi adındaki börekçilerin birinden numuneler alındı. Ataşehir merkezli, Kağıthane dahil toplamda iki şubesi bulunan ve 2023 yılında kurulan, dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi ve içinden kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı.

KIRMIZI PUL BİBERDE NE OLDUĞU BİLİNMEYEN MADDELER ÇIKTI

Helmi Köse - Yasmer Baharat'ta satılan kırmızı pul biberden içinde ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde bulundu.

Bunun dışında Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş ortaya çıktı.

Kuzu eti diye bakın ne yedirmişler?

Taklit bal üreten 2 firma ifşa oldu

Taklit-tağşiş listesi güncellendi

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