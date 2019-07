Boris Johnson kimdir? Boris Johnson nereli, kaç yaşındadır? soruları günün en trend başlıkları arasında yer alıyor. İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Muhafazakar parti liderliğine seçilen Johnson ülkenin 77. Başbakanı oldu. Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. İşte, Boris Johnson hakkında tüm merak edilenler...

BORIS JOHNSON KİMDİR?

Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson (d. 19 Haziran 1964; Manhattan, New York), Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci. Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. 2019'da Johnson başbakan ve muhafazakar partinin lideri için aday olacağını açıkladı.

JOHNSON'DAN İLK AÇIKLAMA Seçim sonucunun açıklanmasının ardından sahneye çıkan Boris Johnson, üç hedefleri olduğunu belirterek, “Hedeflerimiz; Brexit’i gerçekleştirmek, ülkeyi birleştirmek ve (ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri) Jeremy Corbyn’i yenmektir. 31 Ekim'e kadar da AB üyeliğinden çıkmış olacağız." diye konuştu. ANAMUHALEFETTEN İLK TEPKİ: “BAŞBAKANI HALK SEÇER” İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise, Muhafazakar Parti’nin yeni liderinin ülkenin başbakanı olmasına ve bu kişinin (Boris Johson) kendisine yönelik açıklamalarına şu cümlelerle tepki gösterdi: “İngiltere’nin başbakanının kim olacağına, genel seçim sonucunda halk karar vermelidir.”

BORIS JOHNSON’UN DEDESİ KİMDİR?

Boris Johnson'un dedesi Ali Kemal (1867 - 6 Kasım 1922), Türk yazar, gazeteci ve siyaset adamı. İkinci Meşrutiyet ve Mütareke döneminde İttihat ve Terakki karşıtı görüşleriyle tanınmıştır.