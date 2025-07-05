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  • Bornova'da sentetik ecza operasyonu: 3 binin üzerinde ele geçirildi
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Bornova'da sentetik ecza operasyonu: 3 binin üzerinde ele geçirildi

İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda, V.T. adlı şahsın evinde binlerce sentetik ecza ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
Bornova'da sentetik ecza operasyonu: 3 binin üzerinde ele geçirildi
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İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde 3 bin 252 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, V.T'nin Mevlana Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.

Uzun süre ekiplerce takip edilen V.T'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Ekipler yaptığı aramada 3 bin 252 sentetik ecza ele geçirdi, V.T'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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