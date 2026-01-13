Bornova'da vahşi cinayet: Boğarak öldürüp toprağa gömmüş

Ümit Mahallesi'nde ikamet eden Mihriban Yılmaz'dan (25) haber alamayan yakınları 29 Aralık'ta kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ile Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadının öldürüldüğünü belirledi.



Olayla ilgili F.İ. (26), R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) gözaltına alındı.

‎Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sürdürülen çalışmalarda Yılmaz'ın şüphelilerden F.İ. tarafından boğularak öldürüldüğü ve gömüldüğü tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden F.İ. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.