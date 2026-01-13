İSTANBUL 5°C / 3°C
  Bornova'da vahşi cinayet: Boğarak öldürüp toprağa gömmüş
Güncel

Bornova'da vahşi cinayet: Boğarak öldürüp toprağa gömmüş

İzmir'in Bornova ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cansız bedeninin toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

13 Ocak 2026 Salı 14:53
Bornova'da vahşi cinayet: Boğarak öldürüp toprağa gömmüş
Ümit Mahallesi'nde ikamet eden Mihriban Yılmaz'dan (25) haber alamayan yakınları 29 Aralık'ta kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ile Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadının öldürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili F.İ. (26), R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) gözaltına alındı.

‎Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sürdürülen çalışmalarda Yılmaz'ın şüphelilerden F.İ. tarafından boğularak öldürüldüğü ve gömüldüğü tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden F.İ. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

