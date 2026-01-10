İSTANBUL 15°C / 9°C
Güncel

Bornova'daki öğretmen skandalında yeni detay: Evi temizleyip kilometrelerce yürümüşler

İzmir Bornova'da öğretmenin evine götürülerek çalıştırıldığı iddia edilen kız öğrencilerin, gün sonunda Bayraklı'dan Şehir Hastanesi yönüne kadar yürümek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Öte yandan 'İnsan ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan öğretmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHA10 Ocak 2026 Cumartesi 12:03
Bornova'daki öğretmen skandalında yeni detay: Evi temizleyip kilometrelerce yürümüşler
Akılalmaz olay, 4 Kasım 2025 tarihinde İzmir Bornova'da bulunan bir Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi dışında ders saatinde okuldan çıkardı. Güvenlik kameralarının görmediği bir noktadan öğrencileri özel aracına bindirdiği iddia edilen D.T.'nin, çocukları yeni taşındığı evine götürdüğü öne sürüldü.

VALİLİK AÇIĞA ALDI, BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın 8 Ocak tarihinde kamuoyuna yansımasının ardından İzmir Valiliği idari soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. Valiliğin suç duyurusu üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli süreçte, öğretmen D.T. 'insan ticareti' suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

'EVDE ALKOL VE SİGARA' İDDİASI DOSYADA

Soruşturma dosyasına giren detaylarda; öğrencilerin gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik işlerinde çalıştırıldığı iddia edildi. Gün sonunda yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmayan öğrencilerin, Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri ve kendi imkanlarıyla evlerine döndükleri öğrenildi. Velilerin şikayet dilekçelerinde, öğrencilerin bulunduğu ortamda alkol şişeleri ve sigaraların yer aldığı fotoğraflar delil olarak sunuldu.

ŞİŞELERİN SUYLA DOLU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Şüpheli D.T.'nin ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. 15 ve 16 yaşındaki öğrencileri eve götürme sebebinin, 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri öğrencilere hediye etmek olarak açıklayan D.T., fotoğraflarda yer alan alkol şişelerinin ise su ile dolu olduğunu savunduğu öğrenildi. Öte yandan D.T.'nin, okul müdürü de dahil olmak üzere pek çok meslektaşıyla karşılıklı yargıya intikal etmiş şikayetlerinin bulunduğu tespit edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen D.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

