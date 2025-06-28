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Bornova'daki yangın güçlükle kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde, dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgedeki 455 ev tahliye edildi, bazı ev ve araçlar zarar gördü.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Bornova'daki yangın güçlükle kontrol altına alındı
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Yakaköy Mahallesi'nde bir evin çatısındaki tadilat sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğu yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Karadaki ekiplerin çalışmalarına hava araçları da destek verdi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yakaköy Mahallesi'nde dün, bir evin çatısındaki tadilat sırasında kıvılcımların neden olduğu yangın rüzgarın etkisiyle önce araziye daha sonra ormana sıçramış, ihbar üzerine yangına karadan ve havadan müdahale edilmişti. Bölgedeki 455 ev tahliye edilmiş, bazı ev ve araçlar zarar görmüştü.

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