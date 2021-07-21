Borrell'in Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyaretiyle ilgili sözlerine Türkiye ve KKTC'den tepki

AA 21 Temmuz 2021 Çarşamba 08:12 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 08:33

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Borrell'in yeniden açılmasına karar verilen Maraş'la ilgili açıklamasına yönelik soruya yazılı cevap verdi.

Açıklamanın AB dayanışması adına yapıldığını ve yok hükmünde olduğunu ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti:

"Borrell'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır. Sırf AB dayanışması adına yapılan ve bizim için yok hükmündeki bu açıklama, AB içinde veto hakkını kötüye kullanan GKRY ve Yunanistan'ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmemektedir. AB'nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir."

Türkiye'nin KKTC'ye Maraş konusunda aldığı kararlar konusunda desteğinin tam olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Bu kararlar Maraş'ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, açıklamada AB'yi Kıbrıs'taki gerçekleri görmeye ve "Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya" davet etti.

KKTC Dışişleri: Kapalı Maraş KKTC toprağıdır ve devletimizin kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) destekleyen yanlı bir değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

Borrell'in Kapalı Maraş'a ilişkin değerlendirmesinin AB'nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından Kapalı Maraş'a ilişkin alınan ve Sayın Cumhurbaşkanımızca Kıbrıs Türk halkı için çok önemli bu günde açıklanan kararın bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir. Kapalı Maraş'ın, bu aşamada, bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına yönelik kararımız gibi gelecekteki kararlarımız da hiç şüphesiz, mülkiyet hakkına mutlak saygı gözetilerek alınacaktır. "

- "Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bir kez daha vurgularız"

GKRY'ye koşulsuz desteğini sürdüren AB yetkililerinin beyanatlarının hiç bir ahlaki hükmünün kalmadığının altı çizilen açıklamada, Borrell'in, Kıbrıs Türk halkının iradesi hilafına, halihazırda geçmişin kalıntısı haline dönüşen BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapmasının beyhude olduğuna değinildi.

Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs konusunun çözüm modeline ilişkin kararını verdiği kaydedilen açıklamada, bu kararın, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı duyulmasına dayandığı, AB'nin ise er ya da geç bu gerçeği idrak edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB'nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez daha vurgularız." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Maraş'ın statüsüyle ilgili Türkiye'nin son dönemdeki tek taraflı adımlarını derin bir endişeyle takip ediyor. İsrail, GKRY'ye tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor." ifadelerini kullandı.

Haiat, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides'a konuyla ilgili olarak ülkesinin desteğini doğrudan ilettiğini belirtti.

İsrail yönetimi daha önce de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'a destek açıklamalarında bulunmuştu.