Borsa güne 11.340,42 puandan başladı

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 azalışla 11.336,18 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,24 puan ve yüzde 0,04 artışla 11.340,42 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,72 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada ve vadeli işlemlerde yön arayışı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise Noel tatili nedeniyle Avrupa piyasalarının kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 puanın ise direnç, 11.250 ve 11.150 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.