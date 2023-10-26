İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Borsa İstanbul yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,23 yükselişle 7.516,50 puandan başladı.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
Borsa İstanbul yükselişle açıldı
ABONE OL

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,53 puan artışla ve yüzde 1,23 değer kazanarak 7.516,50 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 0,83 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,08 değer kaybıyla 7.424,97 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, açıklanan şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalması ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışması varlık fiyatları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini aktaran analistler, konuya ilişkin haber akışının, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenleyebileceği ve çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin güçlü kalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Bugün, ECB'nin 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 35,00'e çekeceğini tahmin ediyor.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.580 ve 7680 seviyelerinin direnç, 7.420 ve 7.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.