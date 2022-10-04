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Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası: Yeni gelişme

İstanbul merkezli 4 ilde “borsada manipülasyon” soruşturmasına ilişkin operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar, hisselerde manipülasyon yaparak büyük vurgun gerçekleştirmekle suçlanıyor.

IHA4 Ekim 2022 Salı 10:01 - Güncelleme:
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası: Yeni gelişme
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul'da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Mali Şube ekipleri tarafından yapılan "borsada manipülasyon" soruşturmasına ilişkin operasyonda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Manipülatörler, sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Zanlılar, Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak büyük vurgun gerçekleştirmekle suçlanıyor.

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