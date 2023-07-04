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Borsa İstanbul'da yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 artışla rekor seviye olan 6.049,69 puandan başladı.

AA4 Temmuz 2023 Salı 10:01 - Güncelleme:
Borsa İstanbul'da yeni rekor
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,39 puan artışla ve yüzde 0,57 değer kazanarak 6.049,69 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 4,45 değer kazancıyla günü 6.015,29 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.018,29 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de tersine dönen getiri eğrisinin son yıllardaki en keskin resesyon fiyatlamasına işaret ettiğini aktaran analistler, ülkenin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 108 baz puanla 1980'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını vurguladı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın da 147 baz puanla Şubat 1980'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini, iki varlık arasındaki getiri farkının resesyon indikatörü olarak ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından oldukça yakından takip edildiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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