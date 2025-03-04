İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4724
  • EURO
    38,3911
  • ALTIN
    3419.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Borsa İstanbul'daki manipülatif hareketlerle ilgili 17 gözaltı
Güncel

Borsa İstanbul'daki manipülatif hareketlerle ilgili 17 gözaltı

Borsa İstanbul'daki manipülatif hareketlerle ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

IHA4 Mart 2025 Salı 13:45 - Güncelleme:
Borsa İstanbul'daki manipülatif hareketlerle ilgili 17 gözaltı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunarak olağanüstü fiyat hareketliliğine ve ani düşüşlere neden oldukları tespit edilen 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Borsa İstanbul'dan "yukarı adım" kararı... Bir gün boyunca geçerli olacak

BİST pay piyasasına inceleme

Borsa İstanbul günü yükselişle açtı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.