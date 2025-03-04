İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunarak olağanüstü fiyat hareketliliğine ve ani düşüşlere neden oldukları tespit edilen 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Borsa İstanbul'dan "yukarı adım" kararı... Bir gün boyunca geçerli olacak

BİST pay piyasasına inceleme

Borsa İstanbul günü yükselişle açtı