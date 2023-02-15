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Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5,86 artışla 4.769,15 puandan başladı.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Borsa yükselişle açıldı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 263,81 puan ve yüzde 5,86 değer kazanarak 4.769,15 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 6,53 ve holding endeksi yüzde 5,06 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,64'le kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 3,76'yla spor oldu.

BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba günü işleme kapatılmış, o günkü işlemler de iptal edilmişti. En son işlemlerin gerçekleştiği geçen hafta salı günü ise endeks yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan kapanmıştı.

5 işlem günü boyunca işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasalarında, bugünkü açılış öncesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul bir dizi tedbir açıkladı.

Analistler, yurt içinde alınan tedbirlerin TL varlıklara ilgiyi artırmasının beklendiğini belirterek, özellikle geri alım programı açıklayan şirket hisselerinde hareketliliğin yakından takip edileceğini söyledi.

Küresel pay piyasalarında ise ABD'de dün tahminlerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından risk iştahının düşük seyrettiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da izleneceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 4.750 ve 4.600 seviyelerinin destek, 4.850 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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