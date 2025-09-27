İSTANBUL 22°C / 16°C
  Borsa'da yeni dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı
Güncel

Borsa'da yeni dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da hisse senetlerine yönelik kuşkulu işlemler nedeniyle ikinci dalga operasyonu başlattı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 10:26
Borsa'da yeni dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı
Başsavcılıktan operasyon ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi(PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunması üzerine, derdest soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; İstanbul ve Van illerinde bulunan şüpheliler A.K., B.Ç., E.D., E. Ö., E.B. H.G, İ. K.B. K.B., K.D., K. B. ve S.D. gözaltına alınmış ve tespit edilen adreslerde arama-el koyma tedbiri uygulanmıştır. İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

