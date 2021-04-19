Boş arazide sopalarla dövülüp, evinin önüne bırakılan 41 yaşındaki adam öldü

DHA 19 Nisan 2021 Pazartesi 15:13 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 15:13

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler 3 araç ile esnaflık yapan Vakıf Ertürk'ün Saçaklı Mahallesi'ndeki evine geldi. Evden çıkan Ertürk, yanındaki kişilerle mahalleden ayrıldı. Akşam saatlerinde Ertürk, evinin önünde kanlar içinde bulundu. Çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 çocuk babası Ertürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan kişi gözaltına alındı. Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda Ertürk'ün evinden alınıp boş araziye götürülerek sopalarla dövüldüğü, olayla ilgili 7 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.