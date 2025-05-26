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Güncel

Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Konuşmak için boş bir araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldüren baba kısa süre sonra aynı sokak üzerinde bulunan ikametinde yakalandı.

IHA26 Mayıs 2025 Pazartesi 07:02 - Güncelleme:
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
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Olay, saat 23.00 sıralarında Murapaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir oğlu ile aralarında sorun olan Ali T. (60) konuşmak için oğlu Barış T.'yi (25) evine yakın bir noktada bulunan boş araziye çağırdı. Burada konuşmaya başlayan baba-oğulun arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali T. yanında bulunan bıçakla oğlunu defalarca bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı.

OĞLUNU DEFALARCA BIÇAKLADI

Boş araziden gelen kavga seslerini kontrol eden yakın noktadaki bir parkta bulunan vatandaşlar Barış T.'yi yerde kanlar içerisinde buldu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde talihsiz gencin vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Babası tarafından öldürülen Barış T.'nin cansız bedeni savcılık, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan çok sayıda bıçak darbesi ile oğlunun hayatına son verdikten sonra olay yerinden ayrılan Ali T. aynı sokak üzerindeki ikametinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ali T. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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