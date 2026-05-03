  • ''Boş'' fikirlere üst düzey tepki... ''Annelik neslin ve geleceğin taşıyıcısıdır''
''Boş'' fikirlere üst düzey tepki... ''Annelik neslin ve geleceğin taşıyıcısıdır''

Bir Alman elektronik alet firmasının reklam filminde evcil hayvan sahiplerinin anne sıfatıyla lanse edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Yapılan algı oyununa tepki gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 23:13 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Alman menşeli Bosch firmasının reklam filminde annelik kavramının hafife alınmasına tepki gösterdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine tepki gösterdi.

"Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir." ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın-biyolojik ya da koruyucu-gerçek bir annedir. Bu bağ, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik, bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur."

Öte yandan, kamuoyunun tepkileri üzerine Medina Turgul DDB Reklam Ajansınca hazırlanan reklam filmi, Bosch Home Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

RTÜK REKLAM FİLMİ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, NSosyal hesabından, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anne sevgisinin insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağ olduğunu vurgulayan Daniş, şu ifadeleri kullandı:

"Kainattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok. Ancak anne-evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin, ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez."

Anneliğin bir metafor, reklam dili ya da bir iletişim kurgusu olmadığını, bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağ olduğunu vurgulayan Daniş, şunları kaydetti:

"Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım, ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir. Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz. Çünkü annelik, reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur.

Cumhurbaşkanımızın 'Nüfus ve Aile On Yılı' ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil, toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. RTÜK olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

