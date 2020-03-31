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İngiltere'de corona virüs nedeniyle boş kalan sokakları yabani keçiler bastı

İngiltere'de corona virüs (Covid-19) nedeniyle boş kalan sokakları yabani keçiler bastı.

31 Mart 2020 Salı 17:40 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 17:43
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İngiltere’nin Llandudno kasabasında, corona virüs nedeniyle boş kalan sokaklara yabani keçiler indi.

Bunun üzerine birçok bölge sakini keçilerin sokaklarda dolaştığı anları kameraya alıp durumu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Görüntülerde, sürü halindeki birçok keçinin boş sokaklarda dolaştığı ve evlerin bahçelerindeki bitkileri yediği görüldü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise keçilerin genellikle hava koşullarının kötü olduğu durumda Great Orme’den kasabaya geldiğini ancak bu sefer keçilerin, corona virüs nedeniyle boş kalan kasabanın daha da iç kısmına doğru ilerlediğini belirtti.

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