AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'yı turizmden sorumlu belediye başkanı olduğunu ve Alp Dağları dönüşünde bir gün esnaf ziyareti ile kendini göstererek yine yok olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Eskişehir, Edirne derken bir duyduk ki Azerbaycan' a gitmiş. Belediyeyi de ihmal etmemiş otomatik pilota bağlamış. Hafta sonları Eskişehir'de evinde, hafta içi mesai zamanında Bilecik harici her yerde. Bilecikli hemşerilerimizin tercihine saygı duyuyoruz tabi ki, ama keşke başkan hanım da hemşerilerimize saygı duysa. Önceki seçimlerle birlikte neredeyse 6. yılları oldu ama hala çivi çakamadılar. Çiviyi geçtik ,mevcut olanları koruyamadılar. Kendisi de haklı 'Koca 5 yıl skandallarla geçmesine rağmen seçildim, bir dahaki seçimde nasılsa yine seçilirim' diyordur. Şehrimiz için bir şeyler yapalım. Gün geçtikçe nüfus artıyor ama sosyal alanlar, yollar, caddeler hala aynı. Yeni bir Bilecik adı altında merkezin yükünü alalım. Sayın başkan dertlenmeniz gereken konular bunlar lütfen yurt dışı ve yurt içi gezilerinize bir ara verin. Günler boşa gelip geçiyor" dedi.